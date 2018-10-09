苗栗風箏節好吃又好玩！ 國際金牌烘焙師「哈客麵包」吃香

國際烘焙大賽五金得主裴志偉與苗栗市農會田媽媽團隊潘素貞等人合作開發「哈客麵包」。（記者彭健禮攝）

2018-10-09 19:13

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗風箏文化暨客家美食節將於20、21日登場，除了有風箏團隊表演、各類創意風箏放展，苗栗市公所也規劃「客家粄美食區」、「美食青創區及農特產品區」等，今年邀請國際烘焙大賽五金得主裴志偉協助研發客家鹹豬肉的「哈客麵包」，要讓遊客好玩、好看又好吃！

苗栗市長邱炳坤說，苗栗風箏節是全台唯一以客家為主題的國際風箏節活動，今年邁入第8年，年年量身設計專屬於客家文化的風箏，陸續推出響弓風箏、客家小子、客家花布龍、客家衫、客家斗笠、客家甕等7種主題風箏，活動當天將有歷年主題風箏大會師。

除了風箏之美，市公所也透過活動，推介客家美食，今年邀裴志偉及苗栗市農會田媽媽團隊潘素貞等人合作，利用客家料理的鹹豬肉，搭配以在地米穀烘焙西式麵包，別有一番風味。

市公所產業發展課長邱明宏說，今年客家美食嘉年華規畫「客家粄美食區」、「美食青創區及農特產品區」等，規畫青創等特色攤位45攤，哈客麵包即日至10月17日在「2018風箏文化暨客家美食節」活動官網查詢或苗栗市農會田媽媽受理預購，活動當天提領。

民眾可以200元換購限定風箏及200元美食抵用券，此外，安排免費親子風箏放飛、免費風箏DIY等體驗活動，今年風箏主題是客家問候語「恁久好無an` giu` ho` moˇ」，代表苗栗向世界問候，參加活動說出「恁久好無」即可獲贈限量客家紅粄。

另外規畫苗栗1日遊行程，包括南庄鄉蓬萊溪護魚步道巡禮，及立康健康養生觀光工廠等行程，每人只要799元，歡迎至活動官網預約報名，額滿截止，更多活動詳請可上活動官網查詢。