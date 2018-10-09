拍落韓國 亞青賽羽球冠軍：盼追隨「小戴」攀頂峰

郭冠麟將追隨「小戴」戴資穎攀登排名頂峰。（記者黃旭磊攝）

2018-10-09 18:01

［記者黃旭磊／高雄報導］亞洲青少年羽球錦標賽U15男子單打金牌7日舉行，英明國中三年級郭冠麟於冠軍賽中，以21：19、21：18直落2成績，費時33分鐘擊敗韓國選手KIM Bynug Jae奪金，郭冠麟今天（9日）返校表示，希望追隨「小戴」朝世界羽壇邁進。

2018亞洲青少年羽球錦標賽10月3至7日於緬甸曼德勒舉行，分為U17及U15兩組進行，16國625名選手參賽，包含日本、韓國、印尼、中國、馬來西亞及台灣等，台灣獲得1金2銀，郭冠麟是唯一奪金選手。

英明國中校長徐東弘率師生迎接，校內羽球隊成軍25年成績不斷進步，教練王鶴勳與有榮焉。

賽事中，郭冠麟於準決賽對決馬來西亞選手HOH justin Shou Wei，費時50分鐘以2：1驚險取勝，搶進決賽直落二勝韓國。

王鶴勳說，郭冠麟於2017年全國國中盃受傷嚴重，整個賽季報銷，並未頹廢喪志、自暴自棄，反而咬緊牙根，忍受復健痛楚。

郭冠麟回憶，當時自我勉勵，復健過程如同下墜羽球，等待適時擊出重回高點，而由教練、家長、師長及隊友陪伴，逐步重回球場。

郭冠麟（左2）奪金，師長們與有榮焉。（記者黃旭磊攝）