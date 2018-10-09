台中午茶花現國際 午茶協盟推出豐富產品

2018-10-09 23:45

〔記者歐素美／台中報導〕台中午茶生活節「午茶拾光」品牌邁入第3年，配合台中世界花卉博覽會即將開幕，觀光旅遊局今天特別號召近30家午茶協盟業者現場展示18項花博午茶產品與發表10條午茶花博精選遊程，邀請大家一起「遊台中、賞花博、喝午茶」。

觀旅局長陳盛山表示，為了深化台中旅遊內涵，讓旅客體驗台中午茶迷人風情，市府從105年起辦理台中午茶生活節，積極整合茶、餅、咖啡及周邊旅遊產業，推出「午茶拾光」品牌。第一年強調「台中午茶的起始」，以發祥自台中的經典店家，宣示台中在台灣午茶產業的領頭羊地位；去年則以各式創意搭配組合的「午茶百百款」作為主軸，帶動39場午茶沙龍，以多樣的表現與傳承，持續宣揚台中午茶文化產業的底蘊與深度。

今年午茶生活節邁向第3屆，以「午茶拾光，花現國際」為主題，帶領品牌走向國際化。除了首度以台中午茶為策展主題前進香港展售會，吸引逾1萬3千人參觀，並進軍日本旅行博覽會，吸引日本旅遊玩家目光，更搭配台中花博活動，整合業者精心設計了18種以花入食材、花卉調飲等花博相關系列午茶產品於活動現場展示，同時也配合旅客需求，推出10條午茶花博精選遊程。

市府並號召本市66家茶、糕餅、咖啡、旅宿優質業者，共同成立「午茶拾光協盟」，一起帶動中台灣觀光旅遊與台中午茶產業的合作與共好，創造新的產業價值鏈，擴散品牌效益，提升產業綜效。第一屆協盟會長及副會長分別由薰衣草森林創辦人林庭妃及第五代茶傳人華剛茶業執行長杜蒼林擔任。

另外，「午茶拾光野餐市集」也將在10月27日於美術園道，結合踩舞祭活動擴大辦理，號召大眾一起參與戶外午茶活動。相關訊息歡迎關注活動官網及Facebook粉絲專頁「台中午茶拾光」。