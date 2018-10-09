聯合國食安專家羅揚銘訪慈濟 分享生態農業

聯合國食安專家羅揚銘博士（米色衣服者）天應邀到慈濟花蓮精舍，以發展生態農業作專題演講，分享他在各國協助推動生態農業心得，從源頭管理食安問題。（慈濟提供）

2018-10-09 22:04

〔記者王錦義／花蓮報導〕慈濟基金會今天邀請聯合國食安專家羅揚銘博士，到花蓮精舍就食安問題，針對志愛農場志工、法師們專題演說；羅揚銘說，他到全球協助發展生態農業，教導43個國家如何交替運用廢棄農資材堆肥，完全不使用化肥下，透過大自然的微生物等分解力量，恢復地力，還能種出生長加倍的安心作物，呼籲政府從源頭管理食安。

51歲的羅揚銘是土生土長台灣人，台大畜牧系畢業後，取得美國俄亥俄州立大學分別獲得食品科學碩士與博士學位，1996年起在德拉瓦大學開始學術生涯，2001年加入馬里蘭大學，在著名學術期刊發表70餘篇研究論文，目前是國際食品科技聯盟（IUFoST）無任所大使、世界食品保存中心首席科技顧問，更因投入生態農業，獲得美國總統歐巴馬頒發的志願服務總統獎，行政院邀請他返台參加即將登場的國際食安會議。

羅揚銘今天應慈濟師姐葉麗卿邀請，到精舍演說，他很感謝農友們選擇農業這項未來人類最重要的工作，他強調，唯有農民健康，才能種出良好的農作物，但他到世界各地，發現人類文明沒有良好作物不能延續，更體驗到食安重點來自源頭管理，開始輔導農民們從堆肥開始，逐步不施用農藥耕作，落實食安。

羅揚銘說，他推動混合青色（樹葉）、褐色（樹枝）等廢棄農資材、加上曬過的畜肥或咖啡渣、廚餘等冷、熱堆肥等方式，製出無臭、無農藥的堆肥；以無化肥、無外來菌種的堆肥方式，在孟加拉、緬甸、羅馬尼亞、中國等地協助生態農業土地改造，解決不當用藥、傳統堆肥惡臭等問題，還增加作物生產量，恢復地力，因協助聯合國到肯亞、奈及利亞等地改善食品加工與生態農業，是聯合國倚重的食安、生態農業顧問。