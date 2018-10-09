大選前統調 竹縣警力增補後基層仍憂「貧警」

新竹縣警力長年吃緊，本月份統調後，基層派出所警力可望接近補滿，但如圖身著背心的刑警人力荒仍待改善。（資料照，記者黃美珠攝）

2018-10-09 23:19

〔記者黃美珠／竹縣報導〕11月大選新竹縣不僅選務人員一度難產，現連警力也可能因10月統調，而使負責投開票所守衛的最基層員警發生「貧警」現象。因為調離竹縣的54人個個是老鳥，調入的102人中，卻有98人是警專畢業生，投開票日還在實務訓練期，沒經驗也不能獨立執勤。警局局長張榮興未雨綢繆，已調度80名內勤幹部機動編組，屆時將直接下派支援各投開票所擔任守衛，或協勤人力單薄的派出所勤務。

全國警察每年10月因應警專畢業生分發而進行統調，今年統調日就在本月19日。

新竹縣政府警察局現有1000名官警，19日調離54名基層警員後，同日將有102人報到補入，預估統調後全縣警力將來到1048人，消長之間將正增長48名員警，是歷年之最。

不過，因前述新血超過9成是警專畢業生，須另接受為期2個月的實務訓練，等於在12月18日之前都不能單兵作戰，這讓11月24日綁上公投的5合1大選維安重擔深沈地壓在沒有離開的其他同仁身上，以致這次警力的增補，沒有為新竹縣基層員警帶來預期該有的「及時雨」效應。

基層的壓力除了人力吃緊，經驗欠缺也是核心問題。這跟新竹縣員警多來自中南部、大家歸鄉心切；6都福利待遇誘人；以及大選臨頭，保六、航警等專業單位剛好大量開缺，提供資深者紛紛轉向避「選」的機會都有關係，以致執勤經驗難以傳承。

所以派出所內從警2、3年的「小鮮肉」要急速變成「老骨頭」，如果待的恰巧又是轄內投開票所數比其員警總數還多的派出所，其挑戰又更加嚴峻。所以在這次參選人數爆炸、又綁上公投的大選上，新竹縣基層員警的高壓可想而知。

縣府警察局局長張榮興說，他有看到前述問題，但不會任其發生。除將投入80名內勤股長、警務員、巡官等形成組合警力，於投開票日當天直接下派到各投開票所擔任守衛，或協勤派出所，以補替前述54名資深同仁原訂所要服勤的任務。

選舉投開票日前，也會把對參選人住處、競選總部簽巡，或選票印製運送的維安，抽籤作業、以及相關陳抗活動等的處理納入前述警專畢業生的實務學習中進行訓練，並於投開票日當天把他們納入組合警力機動運用。

另外明年1月特考班分發時，他也會持續向中央爭取增補，使全縣警力達到1112的預算員額，讓外勤派出所都補滿後，再思考如何解決新竹縣刑警荒的問題。

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