雨停了！雙十晚會在宜蘭 進場聽歌開嗨囉

雙十晚會今晚在宜蘭田徑場登場，周邊天氣略為放晴，讓工作人員鬆一口氣。（記者張議晨攝）

2018-10-09 17:26

〔記者張議晨／宜蘭報導〕雙十晚會今天傍晚5點開放入場，下午3點過後，活動會場宜蘭田徑場周邊天氣放晴，一掃宜蘭多日陰雨連綿陰霾，代理縣長陳金德說，希望好天氣持續到晚會結束。

雙十晚會首度移師宜蘭舉辦，主活動預計6點半開始，有寶島歌王葉啟田、台語天后詹雅雯、樂聲天使朱俐靜、金曲新人茄子蛋等多名實力派唱將接力演唱。

近日宜蘭受東北季風影響，連下2日豪雨，今天下午3點過後豪雨暫歇，天空稍微放晴，讓不少工作人員鬆口氣，直呼「雨終於停了！」

晚會傍晚5點開放進場，5點半至6點20分是暖場活動，縣府說，希望持票觀眾盡早在6點20前完成入場，宜蘭體育館前則有大螢幕直播。

晚會出入口共10處，進場均須實施安檢。縣府指出，長、寬、高超過50公分的背包禁止攜入，雨傘、自拍棒、腳架、汽笛、擴音器、棍棒、刀械、剪刀、酒精類飲料、燃油、瓦斯罐，以及含政治、宗教、種族歧視等與活動無關的標語、旗幟，均禁止攜入場內。

縣府說，配合安檢規定，若民眾攜帶違禁物品，1、2號出入口外有設置寄物區，讓民眾寄放，另外各出入口也有禁制物品收納處，民眾散場時再從同個出入口領取。