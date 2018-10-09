看過來！光輝10月台南連4場徵才、釋逾500個職缺

勞動部台南就業中心舉行徵才活動。（資料照，記者王俊忠翻攝）

2018-10-09 21:36

〔記者王俊忠／台南報導〕求職面試不用等，快來參加勞動部台南就業中心「求職逗陣來，就業好薪情」徵才活動，10月分別在12日、23日、25日、31日辦理4場徵才活動，逾25家優質廠商釋出逾500個以上職缺。

另全球專業網路設備製造商-友勁科技（台南廠）每週二至週五上午8點30分至9點30分及每週一至週五下午1點30分至2點30分，於廠區（台南市安南區科技五路168號）受理現場面試求才，提供技術員、倉管員、QC檢驗員等95個工作機會，學歷高中職以上科系不拘，求職朋友可把握現場媒合工作機會。

台南就業中心表示，首場徵才在本週12日（星期五）上午9點30分至12點在安南區公所4樓禮堂，有堤維西交通、光洋應用材料、（東台集團）譁泰精機、南寶樹脂及香腸知名品牌黑橋牌企業、連鎖百貨龍頭小北百貨、飲料連鎖店指標廠茶的魔手（意精研）、可樂那KTV、瑪帕精密刀具系統、台南大員皇冠假日酒店、旭暉應用材料、春於實業等12家優質公司，有190個工作機會。

23日（週二）下午1點30分至3點30分在台南就業中心3樓（東區衛民街19號），有台灣玻璃工業公司（桃園廠）現場徵才，釋出儲備幹部、化工人員、機械維修人員、品管檢驗人員、技術員等89個職缺。

另25日（週四）及31日（週三）還有兩場次徵才，預計提供逾200以上工作機會，台南就業中心正籌備中，相關徵才活動訊息可加入「台南就業中心」LINE好友（ID：@afy5309r）或撥打06-2371218分機191、192，或搜尋台灣就業通現場徵才查詢。