庶民美食也能這樣吃 粄條變成法式料理

「胖匠守作料理」的金牌主廚施俊守，特別以紅龍果入菜，讓傳統粄條染上浪漫紫紅色，從視覺到口感都讓人驚艷。（記者邱芷柔攝）

2018-10-09 20:14

〔記者邱芷柔／屏東報導〕2018屏東粄條文化節將於10月13、14日在屏東公園登場，今年縣府以「好粄漾」為主題，邀請在地20家業者每日提供創意粄條美食免費試吃，包括法式千層粄條、泰式涼拌粄條、韓式粄條大福燒、火龍果泡菜粄條、粄條壽司等，每道料理都讓人垂涎。

縣長潘孟安說，從2015年開始，縣府特別將客家人的「面帕粄」、閩南人的「粿仔」與新住民的「河粉」結合，以屏東粄條三兄弟為名舉辦粄條文化節，今年特別將庶民米食重新包裝，融入日、韓、泰、越甚至是義大利、法式料理，邀請各地各地民眾，到屏東體驗不一樣的庶民美食與多元文化。

屏東縣政府客家事務處也表示，今年8月就開始招募縣內具有潛力的粄食業者，由專家學者組成輔導小組，透過餐飲技術、店家經營及產品包裝方面輔導，研發以粄食為主的創新料理。

屏東高蘆法式餐廳王念慈說，義大利肉醬千層麵是法式料理中很經典的一道菜，這次配合粄條節，特別把千層麵用客家的面帕粄替代，肉醬是遵循義大利古法熬製，最後撒上客家香菜蒔蘿，把客家元素融入西式料理中。

在潮州經營「胖匠守作料理」的金牌主廚施俊守，特別以紅龍果入菜，讓傳統粄條染上浪漫紫紅色，從視覺到口感都讓人驚艷；內埔鄉「惜緣亭」業者曾世皓、曾世宏，運用在知名連鎖泰式餐廳工作的經驗，推出涼拌泰式風味粄條，「泰客」混搭創造清爽口感。

縣府指出，今年屏東粄條文化節除了每日提供創意粄條美食免費試吃，還有粄條野餐派對，「型男大主廚」料理節目主持人五熊，將現場示範粄條料理，同時也與「南方公園鐵道社團」合作設計了3條客庄遊程，詳細活動內容可治活動官網查詢https://www.itop.com.tw/2018pt-ricenoodle/。