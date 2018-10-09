興大教師設計「黑金爐」 能把修剪樹枝、稻草變身「農業黑金」

興大教師吳耿東設計「黑金爐」，能把修剪樹枝、稻草變身「農業黑金」。（記者蘇孟娟攝）

2018-10-09 22:28

〔記者蘇孟娟／台中報導〕生物炭具有固碳、土壤改良與作物增產效能，向來被視為是「農業黑金」，中興大學森林學系副教授吳耿東費時6年時間，研發首座生物炭製備爐，能將包括稻桿、果樹及行道樹修剪枝條等農林剩餘資材，穩定標準化生產成生物炭，有助發展本土生物炭產業並助農家改善土壤酸化問題。

吳耿東指出，國內農用土壤因長期使用化學肥料等，多有土壤酸化問題，生物炭是微鹼性，可中和酸性土壤，達到改良土壤之效；此外，生物炭具有多孔洞的特性，就像是幫好菌蓋房子，肥料或好菌可躲在生物炭的孔洞內，遇颳風下雨不容易被沖刷走，且可增加土壤的保水力及通氣性，已有不少實驗顯示，加入生物炭耕種的作用品質提昇。

吳耿東指出，國際上已有不少研究生物炭功效且也投入生物炭製作運用，但國內並未開發專門生產生物炭的商業化設備，以致國內使用生物炭多由農家自行燒製，因溫度控制不易，常有品質不穩情況，或向國外訂購，應用有限。

吳耿東設計連續進料備製系統，原料從頂層進料後會有攪拌臂逐層翻攪，再進入下一層爐床，達到穩定控溫效果，到最底層完成生物炭。

吳耿東指出，這套自行開發的設備可穩定標準化生產生物炭，每小時可進料100公斤，製成20公斤生物炭產品，並設有污染防治系統，可去除懸浮粒子及酸性物質逸散之污染物，符合國內外環保法規標準。

此外，除可生產生物炭為主產品外，回收的液體可製成副產品「酢液」，經由精煉，作為防除雜草、防蟲液或植物生長促進劑等。

吳耿東指出，該套設備研製成本約5百萬元，目前已有中東地區國家有業者表示有興趣購買設備，改善當地農業生產等。

他指出，初估製成生物炭，成本約每公斤20元，相較使用化肥及土壤酸鹼性等成本及永續農業，還是值得推廣，初步希望推廣至國內農會或產銷班，由農會代為將農民提供的農業生產的剩餘資材燒製成生物炭及酢液產品，農民取回部分產品，其餘由農會銷售，以支付製作成本；亦可再將產品加值化，結合生物炭與肥料，提高其附加價值。