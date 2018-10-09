中市消保官抽查10款濾掛式咖啡 1件商品標示不完整

台中市消保官抽查10款濾掛式咖啡，1件商品標示不完整，食品安全部分則均符合規定。（台中市政府提供）

2018-10-09 19:58

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市政府抽驗10款市售濾掛式咖啡，除檢查是否有完整的商品標示，並檢驗內容物的塑化劑與赭麴毒素，確保食品安全。法制局今日表示，商品標示部分，有1件未標示每份及每100毫升的營養標示，不合規定；食品安全部分，在濾掛材質溶出測試均未檢出塑化劑，檢驗咖啡粉赭麴毒素，也符合衛生福利部訂定限量標準。

市府法制局從實體店面及網路等通路，共抽驗10款濾掛式咖啡。法制局長吳梓生表示，近年食安問題頻傳，特別是常見塑化劑及赭麴毒素，有危害消費者健康之虞。而簡便的濾掛式咖啡常見於生活中，市府抽驗濾掛式咖啡沖泡時有無溶出塑化劑、咖啡粉烘培後是否產生赭麴毒素，經模擬消費者沖泡模式，濾掛式咖啡包裝材質，均無溶出塑化劑。

至於咖啡粉赭麴毒素部分，其中8款未檢出，另外2款「AGF BLENDY 濾泡式咖啡─特級」及「鮮一杯濾掛咖啡系列 黃金摩卡」雖分別檢出1.48 ppb及1.097 ppb，但仍在衛生福利部訂頒「食品中真菌毒素限量標準」限量標準 5ppb 以下，均符合規定。