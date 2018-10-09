亞洲10大熱門打卡景點 九份、野柳上榜

台灣野柳、九份登上亞洲十大熱門打卡景點。（圖由業者提供）

2018-10-09 16:57

〔記者蕭玗欣／台北報導〕台灣景點躍上亞洲熱門打卡地點！旅遊平台KLOOK公布今年亞洲10大拍照打卡景點，受文金會帶動旅遊熱潮的南北韓非武裝地帶，以及因手遊旅遊青蛙爆紅的天橋立分別為熱門打卡景點1、2名，值得一提的是，台灣九份、野柳也因特殊地形景觀榜上有名。

隨著網路及社群軟體興起，越來越多旅客喜歡在旅行過程中隨手拍照並打卡分享，旅遊體驗平台KLOOK根據2018年1月至9月的資料庫統計，公布2018年亞洲10大拍照打卡行程及景點，前3名分別是走進南北韓非武裝地帶（DMZ）、海之京都一日遊（天橋立&伊根舟屋&美山茅屋之里）、班提奇馬寺-暹粒個人包車行程。

KLOOK表示，隨著南北韓和解氛圍提升，加上今年4月份文金會在此舉辦，南北韓非武裝地帶（DMZ）瞬間成為旅遊熱點及話題，也廣受旅客歡迎，獲得最多照片分享，成為第一名打卡景點，在DMZ行程中，旅客可一覽歷史、文化的遺跡，並透過北緯38度線，一窺北韓的神秘面紗。

包含日本三景之一的天橋立、號稱日本威尼斯的伊根舟屋，以及從江戶時代就留下的美山茅屋之裡，這個行程廣受旅客歡迎，獲得打卡第2名的位置。KLOOK推薦，在伊根舟屋可看到漁民的特殊生活方式，以及近距離餵食海鷗的體驗。漫步在美山茅屋之里，體會江戶時代留下來的懷舊農村氛圍。而天橋立除了要彎下腰從胯下觀景的特色外，更因為旅行青蛙的明信片而廣受旅客討論，也是台灣旅客的最愛。

第3名是位於柬埔寨西北邊的班提奇馬寺（Banteay Chhmar），班提奇馬寺是吳哥王朝繼吳哥王城、小吳哥、聖劍寺的第4大寺廟，也被稱為「第二座吳哥窟」，迷人的「貓城堡（Citadel of Cats）」特色，讓他成為柬埔寨最美的寺廟之一。

值得一提的是，台灣的「北海岸一日遊（九份、十分、野柳）」高居亞洲拍照打卡熱點第7名，KLOOK指出，這顯示這些景點獨特的地形地貌、人文景觀，確實獲得外國遊客的青睞並打卡分享。若和今年8月份公布「台灣人2018上半年最愛的拍照打卡景點」相比，可看到廣受台灣人喜愛的第1名「海之京都一日遊（天橋立&伊根舟屋&美山茅屋之里）」、第3名「Sompong 泰式料理烹飪課」、第6名「張保仔號船」及第10名的「北京故宮紫禁城」均榜上有名，顯示台灣人選擇打卡地點的口味，和亞洲其他地區的旅客有不小的相似之處。