台南花車前進雙十遊行 安平大劍獅帶寶寶賣萌

台南市的雙十遊行花車以超萌劍獅為設計亮點。（台南市民政局提供）

2018-10-09 17:52

〔記者洪瑞琴／台南報導〕一年一度的雙十花車遊行明（10）天登場，台南市政府今年以「文化首都，科技接軌」為主題，最亮眼超萌的主角就是3米大的安平劍獅坐於億載金城上，引領花車前進，象徵為台灣祈福、永保安康。

車體造型的概念意象，有6隻劍獅寶寶帶領民眾搭乘高架式輕軌藍線、綠線遊歷台南，包含台灣最古老的城堡安平古堡、台灣第一座文廟台南孔廟，及最具代表的台南一級古蹟赤崁樓都化身Q版建築，另外一個亮眼的文化建築，是富有現代設計感的台南市立美術館，展現台南市新舊文化融合與科技並肩的施政重點。

民政局也透露，台南是八家將文化的起源，將在國慶大典上由全國唯一融合傳統八家將步法與現代潮流街舞的表演團體「鐵四帝文化藝術創意團隊」，搭配兒童街舞團動手動腳舞團聯手出演，以台灣傳統文化與新潮街舞作為表演元素，首次創新由成人及兒童舞者共同表演，展現台南傳統與未來並進的城市特色。

台南市民政局代理局長林振祿說，今年花車展現文化首都與綠能科技，台南捷運以電動式機械設計，站牌更依實際站名製作，整台花車猶如台南市縮小版，動態的帶領民眾遊歷台南，展現逗趣巧思，而且花藝設計，大量使用台南市花蝴蝶蘭及台南盛產外銷明星火鶴花等多種在地花材，呈現台南的農業外銷亮眼成績。