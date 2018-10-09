殺風景！集集中國廊橋快完工 橋下竟變髒水溝

集集鎮武昌宮旁正在興建的中國廊橋即將完工，惟橋下卻是污濁水流，景象形成強烈對比。（記者劉濱銓攝）

2018-10-09 19:58

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投縣集集鎮知名景點武昌宮，近期廟旁正在建造的中國浙江省泰順廊橋，即將進行屋瓦鋪設作業，廊橋預計今年12月完工，惟近來卻有民眾發現，在雕梁畫棟的廊橋下，底下的溪水卻變得骯髒污濁，未來廊橋啟用後，若配上的是髒水溝，且無其他配套改善，不僅大殺風景，觀光效益也可能大打折扣。

對此，與中國交流建造廊橋的廟方表示，橋下是鎮上的清水溝溪，水源來自雨水與濁水溪的水，由於秋冬季節乾旱少雨，導致區域排水溝水量降低，因而出現污濁的景象。

惟廊橋主要看點是橋體外觀與結構，民眾不論在橋上或是在橋下欣賞，都有不同趣味，橋下水流污濁是否「殺風景」，恐是見仁見智，畢竟是枯水期的自然現象，只要到了夏天豐水期，應該就沒有這樣的疑慮。

縣府則表示，清水溝溪是縣管區域排水，有關季節性的水位下降，恐影響景觀之虞，將會再與水利單位研議，視現況尋求適當配套，以改善景觀問題。

鎮公所則說，清水溝溪其實已在進行整治計畫，並針對季節性的水量極端現象，規畫引取水里溪的尾水，藉此穩定水流，不過仍在規劃階段，目前整治則以補強沿線護岸，確保汛期不溢堤為主要工作。