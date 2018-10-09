台灣之光！台選手奪世界盃虹吸咖啡大賽亞軍、季軍

張維欣（右）、朱紹齊（左）抱著獎盃，獻給支持他們參賽的王信鈞。（記者張菁雅攝）

2018-10-09 17:39

〔記者張菁雅／台中報導〕世界盃虹吸咖啡大賽（WSC）9月底在日本東京舉行，來自台中的選手張維欣、朱紹齊分別代表台灣、寮國參賽，獲得季軍、亞軍。兩人今日重現比賽過程，並表示，將持續學習，希望明年抱回冠軍獎盃。

世界盃虹吸咖啡大賽規定每個國家只能派出1位選手參賽，張維欣、朱紹齊是同事，兩人在台灣選拔賽中分別得到冠軍、亞軍，張維欣代表台灣出戰，朱紹齊因被公司派駐寮國，寮國咖啡協會情商由他代表該國出賽。

世界盃虹吸咖啡大賽9月底在東京舉行，朱紹齊得到亞軍，張維欣則獲得季軍。27歲的張維欣說，自己對成績不滿意，因為比賽時不慎將咖啡灑出來，他花了1分鐘清理桌面，這是之前在無數次模擬過程中從未發生的事，除了煮咖啡的時間因此被壓縮，也影響到心情，未來他會修正心態，從容又小心翼翼地處理每個細節，希望明年能繼續參賽，更希望能得到冠軍。

朱紹齊今年24歲，大學時擔任咖啡社社長，畢業後投入咖啡行業。他表示，水質對煮咖啡相當重要，日本是軟水，較難萃取咖啡，相當需要技巧；另外，咖啡後段的味道較苦，他藉由調整水溫來降低苦味，特殊的沖煮技巧與穩健的台風受到評審肯定，他也希望未來能再參賽，會更加強比賽細節與服務態度。

兩人獲得佳績，最開心的就是他們的老闆王信鈞，為了這次比賽，王信鈞讓他們提前1個月赴日本集訓，全力支持他們為台灣爭光。王信鈞說，雖然沒有抱回冠軍獎盃，但一口氣拿下亞軍與季軍，也是一個里程碑，團隊將抱持學習的態度，期待明年再創佳績。