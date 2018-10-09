醫病》怎麼吃都吃不飽 小心甲狀腺亢進藥物作祟

苗栗縣45歲婦人近日怎麼吃都吃不飽，就醫檢查發現竟是長期服用的甲狀腺亢進藥物導致體內產生胰島素抗體，衍生的低血糖症狀。（記者鄭名翔攝）

2018-10-09 17:02

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣45歲劉姓婦人因患有甲狀腺亢進，長期接受藥物治療，但近來卻出現剛吃完飯就又感到飢餓、盜汗、心悸等疑似糖尿病症狀，就醫診察後發現，竟是婦人服用的抗甲狀腺亢進藥物卡必麥宗（carbimazole），導致身體免疫系統產生胰島素抗體，進而產生低血糖症狀，嚴重恐休克，經醫師給予其他藥物治療後才改善。

財團法人為恭紀念醫院新陳代謝科醫師葉振聲表示，甲狀腺亢進患者會出現體重減輕、心悸、雙手發抖、盜汗等症狀，好發於20至40歲的女性，其中具遺傳性體質、生活壓力大、睡眠不足者為高危險群。

台灣多以服用卡必麥宗藥物為主要治療甲狀腺亢進方式，但近日劉姓婦人卻因服用該藥物，導致體內產生胰島素抗體，使得飯後仍出現低血糖、盜汗、心悸等症狀。

葉振聲說，僅有1%的患者會因為服藥產生胰島素抗體的相關症狀，而根據研究，此現象僅發生在東方人身上，患者須立即就診，由醫師判斷給予其他藥物治療，即可緩解病症。

葉振聲也提醒，罹患甲狀腺亢進若遲未就醫，恐導致心臟衰竭，嚴重恐致命，籲民眾若感覺體重突然減輕、食慾不振、心悸、盜汗、手腳發抖、頸部出現異常腫大、眼凸等症狀，須盡速就醫檢查。