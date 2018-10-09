新北共融性遊樂場缺身障設施 魔鬼藏細節…

雖然溜滑梯有設置推輪椅的坡道，但是身障小孩溜下來後無法自行起身，建議要有停等區，才不會造成衝撞等意外。（記者邱書昱攝）

2018-10-09 16:52

〔記者邱書昱／新北報導〕新北市中和公園共融性遊戲場今天開幕，同時也能讓身心障礙小朋友玩耍的空間，不過，台灣身心障礙兒童權利促進會理事長周淑菁指出，仍有許多細節像是溜滑梯等待區、休憩區，沒有照顧到身障孩子的權益，建議能夠調整。

對此，中和區公所強調，本設計規劃案之前有邀請特公盟、身障童盟、行無礙、靖娟協會等團體彙整各方意見後才做預算書圖，目前遊戲場仍為試營運階段，若有建議可以隨時向區公所反映。

周淑菁說，休憩區的座椅，應該設有空間讓輪椅停入，讓小孩及家長能夠肩並肩坐在一起，然而現在只能將輪椅停在走道上，雙方僅面對面聊天，無法共同欣賞風景；另外，雖然溜滑梯設計斜坡能夠推輪椅上去，但身障小朋友溜下去後無法自行起身，應該要加設停等區，延長家長和輪椅接應時間，也能避免造成被撞到的可能性。

周淑菁認為，共融設計就是要讓不同需求者獲得尊重、照顧，這幾項建議在林口運動公園都有增設，新北市政府有心想做就要做到更好。

中和區公所說，休憩環狀石椅為區隔裡外遊戲場及體健區，若破除恐會影響結構，之後會在其他場域納入考量；至於溜滑梯停等區，在原先規劃時有設計，但也考量突出物易造成小朋友跌倒，故先移除，如果有需要區公所會提供移動式座椅置溜滑梯側邊供民眾使用。