糗爆！借同事車騎一年多 才發現竟騎錯車

張男借車女同事的機車是這一部。（記者黃淑莉攝）

2018-10-09 16:16

〔記者黃淑莉／雲林報導〕真的太扯了！張姓男子跟同事借機車騎到市區洽公，一週騎好幾次，甚至一天騎好幾趟，直到今天才赫然發現，一年多來都騎錯車，更離譜是，他拿的車鑰匙竟2台都可以發動！

張男每天從斗六開車到斗南上班，因業務需要，常要到市區洽公，由於市區不好停車，他跟一名女同事借機車代步，根據同事描述的車型、車子廠牌及停放位置，雖然鑰匙孔有時候會卡卡的，但一樣可以發動，就這樣騎了一年多。

今天女同事要騎車去洽公，結果車子似乎沒電無法發動，回到辦公室求助，張男回說，「不會啊！昨天騎還很好發動。」還好心下樓幫忙查看，一下子就發動，直到女同事下樓一看才發現，原來一年多來，張男一直騎錯車！

張男聽了嚇一跳，直說，太扯了！仔細一看，機車雖然同款、同廠牌，但女同事的車比較舊，另一台還很新，其他同事得知當場笑翻。

張男把自己一年多來騎錯車的糗事PO在臉書，友人留言「笑翻啦」、「真的很扯耶」、「騎多次沒被發現，造化很好」。

張男恍然大悟說，因為一直借騎不好意思，好幾次想幫忙加油，但油箱都滿的，原來是騎錯了。

另一輛車的車主得知車子一年多來被騎錯，覺得不可思議，也終於知道為什麼每次騎都覺得油少一格，跟張男一起到停車棚測試，多名同事拿鑰匙測試都無法發動，但張男一轉就發動了。