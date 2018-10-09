竹市第六所福林非營利幼兒園滿月 長輩幼兒吃油飯紅蛋慶祝

新竹市第六所非營利幼兒園福林幼兒園啟用滿月了！小朋友在新的幼兒園開心運動玩耍。（記者洪美秀攝）

2018-10-09 16:56

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市新設第六所福林非營利幼兒園提供180個就學名額，今天舉行幼兒園慶滿月活動，邀請地方長輩一起慶滿月，為重陽節暖身，市長林智堅也與幼兒和長輩們一起製作油飯和紅蛋慶滿月，林智堅說，市府近4年已增加930名非營利幼兒園，今年也增加大庄國小幼兒園1班，未來除會陸續新增300個非營利幼兒園名額，也會增加150名公立幼兒園名額，提升公共化教保服務比例。

林智堅說，福林非營利幼兒園滿月又適逢重陽節接近，孩子有一種魔力，能讓人感到快樂，因此邀請社區長輩與孩子同慶滿月；他說，福林幼兒園位處重劃區，未來會加入許多新住戶，市府為讓新住戶有最好的幼教環境，由重劃會捐贈幼兒園建築物，市府投入2300多萬經費完成內部設計規劃與裝修，讓幼兒學習環境更舒適。

林智堅說，上任後已積極推動非營利幼兒園和公立幼兒園計畫，預計2年後會增加到1366個名額，讓1366個家庭受惠，而福林非營利幼兒園招收180名學生，搭配幼教補助向下的理念，現在中班以上的孩子「念公幼不用錢，念私幼1年補助3萬元、念非營利幼兒園1年也補助3萬元」，鼓勵年輕父母多生育孩子，政府也努力協助照顧孩子。

教育處表示，竹市是全台兒童比例最高的城市，也是最有潛力推動「老幼共融」的城市；去年開始，市府也培養「小小照服員」，讓幼稚園小朋友到長照據點，跟長輩一起玩遊戲、繪畫、做手工，很多長輩都感覺年輕十幾歲，藉由世代共融與學習，傳承幸福。

教育處表示，非營利幼兒園是由公部門提供場地、設施及設備，透過政府採購法模式，結合具教保專業的優質公益法人，由政府與民間協力辦理的幼兒園，福林非營利幼兒園是竹市第6所非營利幼兒園，前有陽光、高峰、新科、建華及南寮園等5園，接下來還會有關埔國小和華德福實驗學校2所非營利幼兒園會在2年後招生，共新增300個名額。

此外，市府也逐年增加公幼比例及名額，像今年已在大庄國小新增公幼1班，明年會新增竹蓮國小公幼1班、後年則是三民國小公幼會新增3班，預計共新增150個公幼名額，減輕父母養育的經濟負擔，也讓幼兒獲得最好的照顧。