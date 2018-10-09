竹苗台美生態學校交流 新豐國中經驗分享

2018-10-09 16:45

〔記者廖雪茹／新竹報導〕苗栗縣6所台美生態學校的行動團隊成員，今天前往新竹縣取得台美生態學校銀級認證的新豐國中，透過校園觀摩與雙向交流的經驗分享，希望成為重要的種子人員，後續攜手合作，將生態學校的理念推廣到其他學校。

新豐國中自2014年起，申請參加環保署主辦的台美生態學校聯盟，以學生角度為出發點，鼓勵學生認識並建立環境保育的價值觀，師長為此規劃融合學校4大課程主題及空間美學特色，讓內容更加多元豐富；歷經5年努力，該校在去年取得台美生態學校銀級認證，今年朝向綠旗申請為目標邁進。

苗栗縣政府環保局為了開拓該縣台美生態學校視野、累積生態行動團隊能量，今天安排後龍大山國小、竹南新南國小、大湖新開國小、維真國中、文林國中、通霄國中等6所台美生態學校，各派代表合計33人，前往新竹縣新豐國中參訪。

新豐國中學生擔任解說人員，為訪客導覽校園藝術、環保行動及生態池的原生植物等。校長童鳳嬌介紹，該校推出自由車「旅」、「行」、「心」、「豐」4套遊學課程，包括Bike體驗課程、資源回收品製作Bike裝置藝術等，將鄉土自然環境與Bike活動相結合，帶出在地多元的遊學風貌，讓學校成為結合自行車與生態美學的生態校園。

一行人稍後也參觀春池綠能玻璃觀光工廠。春池是台灣最大的玻璃回收工廠，每年回收並處理超過10萬噸的玻璃，為廢棄玻璃找到一個永續的「循環經濟」之路。