重塑人行友善空間 新市天公壇公園啟用

新竹市天公壇公園經過改造後，煥然一新，今天舉辦啟用儀式，成為居民最佳休閒活動中心，人行道變寬變安全舒適，成為新的休閒地標。（記者洪美秀攝）

2018-10-09 16:44

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市府今天舉行天公壇公園人行環境改善工程竣工典禮，市長林智堅與天公壇主委陳顯榮宣告天公壇公園正式啟用，此次市府進行公園綠地草皮及喬木重新種植，更將舊有破損不平人行步道重新鋪設，希望讓喜愛來天公壇運動的信徒與附近居民有安全舒適的環境。

林智堅說，過去天公壇公園因為面積廣大，缺乏整體性維護，不止步道嚴重破損，綠地還時常積水，環境不友善，此次市府完成天公壇公園人行環境改善工程，重塑人行友善空間，就是讓居民不管是散步、休閒都自在。

林智堅說，此次修繕重鋪超過400公尺的環狀人行步道，重新整平超過7100平方公尺草地，並增加多棵樹木植栽，讓市民有更好的運動休閒空間，由於天公壇公園緊鄰客雅溪，得天獨厚，是周邊多個里最重要的活動空間，未來將成為當地居民的大型綠地和休閒運動公園。

林智堅說，市民的小事就是市府的大事，市府團隊會努力完成市民迫切需要的建設，其中公園是大家都用得到，且可提升市民生活品質，公園維護好、市民休閒運動將更方便。

工務處副處長曾嘉文說，天公壇公園為面積寬廣的大型公園，因鄰近著名地標天公壇，公園腹地串聯天公壇吊橋及緊鄰客雅溪，因此稱天公壇公園，也方便市民朋友辨識，過去公園內多處凹的綠地環境及破損不平的人行步道，進行綠地整平植草及重鋪人行道，同時種植喬木苦楝卅棵，進行公園活化再造工程，經歷2個多月的時間，已提升綠地景觀與功能，蛻變成全新的天公壇公園。

工務處表示，如今的天公壇公園活化再造，也整合公園綠地內已完工的小型楓香步道、防空洞意象、緩坡土丘、羊蹄甲小丘、走道磚-跳房子，也在公園內綠地規劃六座高智爾球場，使公園整體性更為提升，成為一座親子同樂、機能豐富、運動休閒功能兼具的休憩公園。