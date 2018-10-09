獨家》虐狗？ 比特犬鐵鍊加身 咽喉還加掛8公斤啞鈴...

圖中這隻外型像是紐波利頓的猛犬，身上也垂吊著1顆大啞鈴，新竹縣家畜疾病防治所人員乍見檢舉畫面直言如此對待動物「這個有過分」。（記者黃美珠攝）

2018-10-09 16:35

［記者黃美珠／新埔報導］被鐵鍊加身，咽喉下還被吊著16磅、約8公斤重的啞鈴，這樣的負荷，就是兇猛如比特、或紐波利頓之類的中大型犬也不得不低頭！此景出現在新竹縣新埔通往芎林的三段崎古道旁，檢舉人擔心這些猛犬，前腳恐有被啞鈴砸傷之虞，長期也有害其骨骼發展。

新竹縣家畜疾病防治所獲報到場稽查，研判是主人不當的訓練，雖沒成傷，但將要求狗主限期改善，否則開罰。

前述場景，當家畜所同仁獲報看到照片的第一時間也忍不住直言「這個有過分」！舉報人向家畜所表示，這樣的景象已有多年。飼主應該就是一旁豬舍的主人，因為除了前述3隻猛犬負責看守回收來的餿水，豬舍內也另有其他猛犬負責守衛，入口處還張貼「內有惡犬」的告示，警告來者勿入，只是其他的猛犬比較受「禮遇」，身上只有鐵鍊沒有啞鈴。

家畜所獸醫師說，現場看起來被掛上啞鈴的2公1母中大型犬，1隻是比特犬，另1隻虎斑應是混了種的比特，至於黑色的大狗，體型外觀看起來是有像紐波利頓，但還須進一步確認。他檢視比特身上的啞鈴磅數是16磅，換算大約是8公斤重，跟黑色的大狗脖子上磅數應該一樣，至於虎斑比特的啞鈴稍小，但也有好幾公斤重。

獸醫師說，由於這3隻狗的脖子皮膚都沒有因垂掛啞鈴後受傷的新舊傷痕，整體外觀健康或飼養環境也算良好，因此研判飼主在牠們身上掛啞鈴應該是另類的做重量訓練，好讓這些猛犬的前腿大腿肌更發達，讓人看起來更凶惡、勇猛而不敢靠近。

他直言，飼主的前述作為雖還沒有虐犬的問題，但明顯有訓練不當的狀況。一般訓練場做前述訓練，會利用食物和犬隻胸背帶輔助，也就是讓狗穿上胸背帶後負重，再以食物引誘使牠們不斷向前拉動以為鍛鍊。

新竹縣家畜疾病防治所表示，目前已知豬舍主人姓鄧，是否就是狗飼主？加掛啞鈴有無其他原因？將通知相關人到案說明後釐清，但會要求狗主限期改正，否則就依法開罰3000元到1萬5000元不等。

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另隻疑似血統比較不純的虎斑比特母犬。（記者黃美珠攝）

新竹縣家畜疾病防治所獸醫懷疑飼主替比特犬等掛上啞鈴是要訓練狗狗的前大腿肌肉，使其看起來更威猛，雖還不至於有虐犬的問題，但是明顯方法不當。（記者黃美珠攝）

虎斑比特母狗脖子上吊掛著沈重的啞鈴，眼神看似無奈，失去牠原有勇猛、強悍的風采。（記者黃美珠攝）

新竹縣家畜疾病防治所人員說，這隻也被吊掛啞鈴在身的，是兇猛的比特犬。（記者黃美珠攝）

新竹縣家畜疾病防治所獲報後派員到場稽查、蒐證，了解有無虐待動物的情事。（記者黃美珠攝）

新竹縣家畜疾病防治所獸醫師檢視圖中比特犬身上的啞鈴磅數是16磅，換算大約8公斤重。（記者黃美珠攝）

新竹縣家畜疾病防治所今天派員到場稽查，果然發現3隻中大型猛犬脖子上都被吊掛上好幾公斤重的啞鈴，用意不明。（記者黃美珠攝）

新竹縣新埔往芎林的三段崎古道旁某豬舍，有3隻比特等中大型猛犬，被主人鐵鍊鍊住外，脖子下方也都吊掛著1個好幾公斤重的啞鈴，用意不明。（記者黃美珠攝）

飼主在豬舍外貼著內有惡犬的告示警告來客勿入。（記者黃美珠攝）