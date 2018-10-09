國慶日國道取消20公里免費 國5實施大客車優先通行

明日就是雙十國慶日，雖然只有1天假期，不過交通部高速公路局仍有實施國道疏運措施。（情境照）

2018-10-09 15:54

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕明日就是雙十國慶日，雖然只有1天假期，不過交通部高速公路局仍有實施國道疏運措施，高公局表示，明日預判仍有短途出遊旅次及通勤車輛，為減少短途車次，將取消每日20公里免費，改採單一費率小型車每公里0.9元收費。另外，今日國慶晚會及國慶煙火皆於東部舉辦，預期國道5號仍會有車多壅塞情況，將會實施大客車優先通行措施，及開放行駛路肩及主線儀控，呼籲民眾多搭乘大眾運輸。

國慶僅1天假期，根據以往情況，並未有明顯易壅塞路段，但因國慶煙火今年於花蓮舉辦，考量國道5號假期往往都是需求大於供給，10月10日當天國5將開放大客車行駛路肩，石碇南下、頭城、宜蘭及羅東北上大客車優先通行措施，南下、北上交流道以匝道儀控維持主線順暢等。

西部國道針對9個重點路段，視需要實施精進式匝道儀控，包含國一南下楊梅至新竹、台中系統至豐原、彰化系統至埔鹽系統，北上台北至大華系統、西螺至埔鹽系統；國三南下鶯歌系統至大溪、快官至霧峰，北上三義至頭屋、後龍至西濱北上等；上述路段皆會透過多個交流道聯合匝道儀控措施，讓主線交通更順暢。