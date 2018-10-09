長照》智慧遠距傷口照護計畫成功 2年復原縮短到半年

2018-10-09 16:25

〔記者詹士弘／雲林報導〕台大雲林分院推出「智慧遠距傷口照護計畫」，實施不到半年，成效卓越，臥病在床的病患原本2年才可能復原的傷口，時間縮短到半年，衛福部對成效表示肯定，除希望明年計畫能續辦外，也希望能計算出相闗成本，未來能提供健保給付。

「3小時的折騰搬運，3分鐘的傷口處理。」台大醫院整形外科與「傷口照護中心」主任張惠琇表示，雲林縣老人人口高達17.65%，但整形外科醫師的人數卻很少，台大雲林分院就只有兩人，雖然醫院的設備齊全，醫師技術水平高，但病患要從住所或機構到醫院，經常得上山下海，3分鐘就醫時間得花上半天的時間接送，病患因皮膚薄，進出醫院還易受到感染，為了解決這個難題，在衛福部支持下，台大雲林分院提出智慧遠距傷口照護計畫。

張惠琇表示，在衛福部支持下，醫院主動出擊走入長照機構，結合「遠距醫療」法規鬆綁及「智慧分析」的科技工具，提供傷口「清淨保養」治療服務，打造病患、醫療、長照3贏局面，目前和7機構合作，共有38名病患，75個傷口接受照顧，半年來近有27個傷口癒合，正常要兩年才能恢復的傷口，現在半年就可看到成效。

張惠琇指出，目前醫院有兩名傷口照護師，每週訪視機構一次，進行病患傷口「清淨保養」照護工作，並利用「智慧傷口分析」儀器，可即時上傳資訊到長期照護中心進行傷口評估，如有需要，也可透過遠距通訊，傳輸傷口影像給整形外科醫師，即時雙向溝通，給予醫療指導。

衛福部醫事司長石崇良表示，因應高齡社會來臨，在宅醫療需求增加，通訊診察治療法今年7月已通過，欲執行通訊診療的醫療機構，只要擬具通訊診療實施計畫，經主管機構核准即可實施。「智慧遠距傷口照護計畫」是結合愛心與科技的計畫，真正嘉惠就醫困難的民眾，希望這個計畫明年可以繼續實施，也希望台大雲林分院能分析出可能的費用支出，未來能以健保給付。

雲林縣衛生局長吳昭軍表示，臥床病患的褥瘡很難照顧，經常是病患再入院的原因，也造成健保費驚人支出，如果透過遠距照顧，讓病患減少再入院的機會，除可減輕患者病痛，也可減輕家屬或機構接送病患就醫的困擾，大幅減輕健保支出，是醫療重要的里程碑。