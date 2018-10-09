石虎花車將現身台中花博 在地花卉點綴周邊

2018-10-09 15:31

〔記者張菁雅／台中報導〕去年勇奪國慶花車網路人氣競賽冠軍的「石虎花車」將重新和民眾見面，今年11月3日至明年4月24日台中花博期間，石虎花車將開往花博外埔園區正門口前廣場，並邀請專業花藝老師運用在地花卉文心蘭及當季花材點綴花車周邊，創造園區入口意象。

台中市政府去年以花博吉祥物石虎家族與歐米馬為主題，打造車身全長約19公尺、最高5公尺的「石虎花車」，在國慶花車嘉年華遊行，造型吸睛廣獲好評，獲得網路人氣票選冠軍。

台中市政府新聞局表示，花博石虎花車採全手工彩繪上色，以類似油畫的彩繪方式，勾勒出石虎的毛皮細緻度，造型維妙維肖；前車造型由俏皮眨眼的「虎媽」領隊，後車則是身穿迷彩裝、鼻孔還會噴煙的老鄰居「歐米馬」，被石虎姊弟「樂虎」、「來虎」捉弄，揮動著小虎爪的牠們，把老實的歐米馬氣得鼻孔直噴煙、馬嘴張得大大的，活潑逗趣。

不僅如此，花車上也呈現蘭花、百合、火鶴等台中花卉意象，車體四周並以花博Logo元素─綠色樹葉、橘色花朵、藍色水流的繽紛色彩；還有台中特色糕餅及國家歌劇院、東海大學路思義教堂、湖心亭等台中地標。

新聞局表示，為了讓民眾進一步認識石虎保育重要性，今年11月3日起至明年4月24日花博展期間，在花博外埔園區正門口前大廣場展出石虎花車，讓民眾一睹花車風采。花車目前正進行周圍花藝佈置，而花博吉祥物「虎爸」和「虎媽」昨日也特別前往「監工」，親自瞭解裝飾情況，期盼讓喜愛他們的遊客都能感受到花博的魅力。