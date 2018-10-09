貼近生活 台南專書介紹戲曲文化漢藥店餅舖

「大台南文化叢書第6輯-戲曲文化專輯」出版，同步發表的還有「府城漢藥店誌」與「府城餅舖誌」，以及中英合輯的《戲曲風華耀台南》。（記者劉婉君攝）

2018-10-09 15:13

［記者劉婉君／台南報導］介紹貼近台南常民生活的文化風貌，「大台南文化叢書第6輯」推出戲曲文化專輯，從歌仔戲、傀儡、布袋戲到京戲，同步發表的還有介紹府城漢藥店與餅舖的專書，以及中英合輯的《戲曲風華耀台南》，希望讓國內外民眾都能了解台南的文化。

「大台南文化叢書」由台南市文化局出版，迄今已有54冊，從地景文化、信仰文化、公路文化、工藝文化、城鄉風貌到戲曲文化，邀請在地文史工作者從在地的角度，描繪出專屬於在地的文化圖像。

此次發表的4 冊「大台南戲曲文化」系列，包括「歌仔戲研究」和「傀儡與竹馬、車鼓戲研究」（林永昌）、「布袋戲研究」（楊雅琪）、「京劇研究」（曾子玲），從「學院觀點」出發，深入淺出地與讀者分享研究心得。

另外還有2本延續府城文史系列的「府城漢藥店誌」（鄭佩雯）及「府城餅舖誌」（張耘書）。

而為了讓世界更認識台南的戲曲文化，中英文合輯的《戲曲風華耀臺南》節錄戲曲文化專輯內容，將送給美國學校與駐台使館，向國際介紹南市的戲曲文化風貌。