水利會合作興辦 中壢過嶺社會宅2021年底完工

2018-10-09 15:15

［記者陳昀／桃園報導］桃園市社會住宅再突破！市府與石門農田水利會合作，水利會將出資2.6億元，於中壢過嶺重劃區興建80戶社會住宅，後續由市府全部租用，並補貼租金差額給水利會，今天雙方在市府簽署合作意向書，預計2021年12月完工。

桃園市住宅發展處長莊敬權指出，水利會與政府合作興辦社會住宅的模式是全國首創，除了9月和石門水利會合作的45戶原住民族專屬社會住宅，這次在中壢的「自地自建」將提供80戶社宅，預計2021年12月完工後參與市府包租代管，租賃採3年1約，讓民眾優惠承租，市府保障水利會8成租金，差額由市府補貼。

莊敬權表示，合作基地座落在中壢過嶺重劃區，雙嶺段1283、1284地號土地，面積約590坪，地處中壢、楊梅、新屋、觀音交界，周邊有公園、大賣場，以及預計2019年完工的中壢地政事務所暨過嶺社會綜合福利中心，而且離桃園高鐵站只有11分鐘車程，也鄰近交流道，南來北往都很便捷。

石門農田水利會會長呂芳堅表示，該處土地市值約1.5億元，水利會預計投入2.6億元開發，預估落成後每年能有600多萬元收入，比起定存利息每年約200萬元收益，多角化活化資產能為會員帶來更多福利；他說，水利會目前約有10000坪各類型用地，將持續盤點適合位置，與市府洽談合作，促成多贏局面。

鄭文燦表示，市府在中壢規劃多處社會住宅，正在統包設計的中壢一號社宅正在統包設計，預計提供1000戶社宅，中興巷公辦都更可再提供94戶社會住宅，另外如中壢區龍慈社會住宅、南北富台新村及平寮段等多處儲備基地，將依需求持續推動，並與水利會協商合作方案。