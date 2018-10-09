進不了家門邊緣人超崩潰 網友：你是撿來的吧！

有網友回到家發現大門打不開，用LINE詢問家人。（圖擷取自PTT）

2018-10-09 17:11

〔即時新聞／綜合報導〕真不愧是「邊緣人最高境界」，有網友回到家發現大門打不開，用LINE詢問家人，才知道鎖換了、且他們在「外面」，沒想到他們的外面指的是國外。

這名網友到PTT發文透露，他在家中的3個小孩裡面排行老二，昨天回家發現門鎖怪怪的，怎麼都打不開，用LINE詢問家人是不是門鎖換了？家人回應，「我們都在外面，門鎖有點故障，不放心才會換」，原PO以為「真的只是外面而已」，應該晚點就能回家幫他開門，沒想到家人隨後傳來一堆國外照片，「叫我14號再回家」，原PO一看怒喊，「幹！那個叫做外國！」

網友看完對原PO深感同情，「這不是邊緣什麼是邊緣（淚推）」、「這外面好遠啊！QQ」、「家人全出國不揪也不說QQ」、「被家人邊緣嗚嗚好摳連QAQ」；有網友笑稱，「你是撿來的吧！」、「出國前把鎖換掉，怕你進去偷東西吧XD」；也有網友建議原PO以牙還牙，「那你再換一次鎖」、「再把鎖換掉+1，順便也跑去外面一下」。

PO文也引出不少經歷過同樣遭遇的網友，「這跟我上次回家一樣，幫QQ」、「我媽也是搬家忘記跟我講，我回家才知道已經搬空了」、「同是老二幫哭，當年也是牙助跟我說我家電話變空號」、「上次還有一個在外面唸書，放假回家發現全家搬家不知道搬去哪的...」