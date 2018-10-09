疫病》中國搶流感疫苗 醫師公會：自費疫苗可能缺貨

高雄市醫師公會理事長王欽程（左）提及，流感疫苗可能缺貨。（記者黃旭磊攝）

2018-10-09 14:42

［記者黃旭磊／高雄報導］中國頻傳假疫苗消息，醫師預測我國自費疫苗可能缺貨。

高雄市醫師公會今天（9日）於巨蛋會館報告年度公益作為，理事長王欽程提及，中國頻傳假疫苗消息，不少人到港澳地區施打流感疫苗，也積極搶購世界及台灣4價流感疫苗，秋冬為流行季節，呼籲民眾儘快到診所施打。

衛生單位表示，本（10）月開打4價流感疫苗，幼童年過6個月可施打，以往需等到3歲，而自費預防4種疫苗株（2 種A 型、2 種B 型），而公費疫苗預防3種疫苗株（2種A型、1種B型）。

王欽程預測，自費4價流感每次施打約在千元以下，可能首波打完就缺貨，至於公費3價數量較多，狀況還好。

除了流感疫苗，高雄市今年登革熱防疫有成，本土及境外移入病例從上萬例降到42例，暑期大雨未引發疫情，重症沒有死亡個案，醫師公會為此獲得衛福部防疫績優團隊獎。

王欽程說，台灣以往到新加坡、馬來西亞考察防疫作為，今年換新加坡、越南來台取經，衛生及環保局功不可沒，「登革熱快速診斷試劑」（登革熱快篩）確診後住院隔離，防疫團隊到里鄰噴藥滅蚊、量測居民體溫，迅速控制疫情。

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