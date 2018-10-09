斗六市長發重陽禮金 103歲榮民爺爺行軍禮

2018-10-09 14:28

〔記者詹士弘／雲林報導〕重陽節即將到來，斗六市開始發放重陽敬老禮金，斗六市百歲以上人瑞則有18人，其中最高齡的是105歲的林蔡免，她平時最喜歡吃肥豬肉，103歲榮民莊曙村則打算捐敬老金為謝淑亞助選，但最後被婉拒。

斗六市開始發放重陽敬老禮金，年滿90歲以上的長者有570人，每人贈送3000元禮金，65至89歲的長者有14323人，每人贈送500元禮金，百歲以上人瑞則有18人，其中65至89歲的長者比去年增加了480人（去年13843人），年滿90歲以上的長者也增加了10人（去年560人）。

斗六市長謝淑亞表示，很多老人家都是熟面孔，他們認真又簡單的生活態度就是長壽的訣竅，有這麼多老人家在斗六，照護議題不能忽略，所以年中公所也特地到日本參訪長照機構，希望見賢思齊，學習他人的優點，營造長者快樂在社區生活，並藉由銀髮照護機制擴大我們長輩的生活圈。

住在虎溪里的林蔡免阿嬤是斗六市最年長的長輩，她平時最喜歡吃肥豬肉，雖然已經105歲，皮膚依然白皙，走起路來健步如飛，完全不落後年輕人。

103歲榮民爺爺莊曙村還向謝淑亞行軍禮，一度打算只收紅包袋，敬老金要捐給謝淑亞當競選經費，謝淑亞當場婉拒，感謝榮民爺爺的支持。

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