2天推2檔大製作 尚和歌仔戲劇團展現多元風格

尚和歌仔戲劇團將於27、28日推出優質劇作「地獄工畫師」、「月光酒」。（記者黃佳琳攝）

2018-10-09 14:14

〔記者黃佳琳／高雄報導〕兩度登上國家戲劇院，多次入圍傳藝金曲獎的尚和歌仔戲劇團，本月27、28日兩天將於大東文化藝術中心，推出優質劇作「地獄工畫師」、「月光酒」，展現歌仔戲多元表演風格的精緻內涵。

團長梁越玲說，這是劇團首度挑戰同一檔期演出兩檔大戲，製作經費壓力甚高，排練及裝台等各項進度更是戰戰兢兢；兩齣作品分別由她和青年團員唐晟峰擔任編劇，更邀集優秀製作群，以大戲規模重新打造，從歌仔戲傳統經典到復古新劇，重現歌仔戲發展歷程的經典風貌，引領觀眾感受這風格截然不同的戲劇饗宴。

《地獄工畫師》以鍾馗伏五鬼及嫁妹的故事鋪陳敘新，鍾馗化身為地獄工畫師，靈妹幫忙張羅著畫室，兄妹倆為地獄的朋友們畫上一張新臉，滿其心願；傳統經典唱曲與身段，融合電影手法的新節奏，加快傳統賞戲的品味節奏、視覺享受，和觀眾聊聊鍾馗的暖心故事。

《月光酒》以懷舊為出發，將歌仔戲早期盛行的「新劇」表演型態，揉合原創劇本，以人性為出發，創編精采的豐厚故事，細刻復古華麗的新溫度；台語老歌與傳統曲調間的合奏，緩緩流洩出老台灣的風情。