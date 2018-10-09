獲前瞻1.8億補助 竹縣公幼2020年前將新設8園31班

2018-10-09 13:53

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣長邱鏡淳今天前往湖口國小、新豐瑞興國小、峨眉富興國小等3所學校，視察附設幼兒園；他表示，從今年到2020年，3年內將再設立8園31班，其中有1.8億元來自前瞻基礎建設計畫補助經費。

邱鏡淳由教育處長劉明超等陪同視察湖口國小等附幼，各校幼童熱情歡迎；其中，富興國小幼兒表演烏克麗麗、合唱好想你歌曲，縣長爺爺送給每名幼兒一顆蘋果，祝福小朋友平平安安，而幼童則回贈感謝卡。

邱鏡淳表示，早在2011年縣府就廣設公幼，當時全縣有74所公幼，主要分布在尖石、五峰、寶山、芎林等比較欠缺私幼的鄉鎮，而所謂的公幼，包含非營利幼兒園和社區互助教保服務中心等。

之後，縣府為了滿足更多家長的需求，並擴大公共化教保服務，在竹北、竹東、新豐、湖口等鄉鎮再增設16園21班。前後共新增37園66班，湖口國小與富興國小兩校的附幼都是今年9月才招生，而第100園（班）是去年成立的東海國小附設幼兒園，101所瑞興國小附幼也同步在去年招生，到今年全縣已有103園（班）。

邱鏡淳說，從今年到2020年，縣府規劃將再新設8園31班，計畫經費2億1400萬元，其中有1.8億元來自前瞻計畫補助經費，完成後全新竹縣公幼將會有134園（班），希望讓幼兒家長無後顧之憂，專心工作、拚經濟。