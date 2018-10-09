毒蛋進入全聯！緊急下架義進蛋品 消費者可退費

全聯即日起將義進金愛蛋、義進力優蛋和義進金雞蛋機能卵下架，並接受消費者退換貨。（嘉義縣政府提供）

2018-10-09 13:58

〔即時新聞／綜合報導〕CAS廠商、全台蛋品主要供應廠商之一的義進金食品公司遭爆驗出蛋雞禁用的動物用藥「乃卡巴精」，且涉嫌改標後重新上架，或出貨給五星級飯店，甚至將逾期蛋打破和回收破損的雞蛋混在一起，做成液體蛋販售給烘焙業者或熱炒店。全聯今（9）日表示，即日起將義進金愛蛋、義進力優蛋和義進金雞蛋機能卵下架，並接受消費者退換貨，下架數量還在清查中。

綜合媒體報導，由於對義進金產品品質與作業流程有疑慮，即日起義進蛋品全數下架，即日起至12月8日，消費者憑發票和實體商品皆可退貨，目前暫未限制購買期間。下架產品包含蛋品義進金愛蛋600g（10入）（紅）、義進力優蛋600g（10入）（白）、義進金雞蛋機能卵600g（10入）（紅），總量尚未確定，全聯還在清查下架數量中。

《動物用藥殘留標準》和《含藥物飼料添加物用規範》明定，乃卡巴精於養雞飼料添加用量在100至200ppm，肉雞上市前5天為停藥期，但產蛋的雞隻飼料則不可添加，雞蛋中也不得檢出有乃卡巴精，若不得檢出卻檢出，依《動物用藥品管理法》要開罰3萬到15萬元。