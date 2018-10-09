防跌倒！宜蘭河濱公園堤防 工作梯增設扶手

宜蘭市長江聰淵（左）等人，今天冒雨會勘宜蘭河濱公園工作梯扶手設置情形。（記者游明金攝）

2018-10-09 13:31

［記者游明金／宜蘭報導］宜蘭河濱公園北側堤防的宜蘭市環河北路路段，有9處防汛用工作梯，也是民眾到河濱公園休閒遊憩的捷徑，但工作梯陡峭且雨天濕滑，常有老人、小孩跌倒；市長江聰淵得知，指示工務單位完成工作梯扶手設置。江說，民眾的小事就是公所的大事，扶手完成後，可提升使用的安全性。

宜蘭河濱公園在宜蘭縣政府維護管理20年後，民國106年移交給宜蘭市公所維管。近來，市公所接獲縣議員黃定和及民眾反映，宜蘭河北側堤防沿岸防汛用工作梯太過陡峭，造成老人、小孩使用不便，容易跌倒發生危險，希望增設扶手等安全設施。

市公所表示，縣府於民國86年完成宜蘭河濱公園規劃，經由開闢河床，修建堤防階梯平台，闢設綠草如茵與視野寬闊的高灘地草皮，並修築自行車步道，闢建籃球場、足球場、壘球場等運動休閒設施，成為水岸綠色廊道，提供休閒活動與遊憩，也成了知名景點。

經濟部水利署第一河川局在北側堤防設了多處「搶險工作梯」，方便工程作業使用；但多年來，也成為民眾進出河濱公園的捷徑。縣議員黃定和說，工作梯太陡，常有老人家爬不上去，還發生過頭暈跌倒意外，應增設扶手讓民眾可以攀扶，很感謝公所從善如流，很快完成扶手設置。

市長江聰淵說，宜蘭河濱公園是宜蘭人平日休憩、運動、活動等最佳場所，常有民眾會經堤防沿岸防汛工作梯越堤到河濱公園，公所接獲反映就與堤防管理單位水利署一河川局協調，完成扶手的增設，增加使用的安全性。