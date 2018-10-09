搭韓流 在釜山金海機場看見台南

台南城市行銷，在韓國釜山金海機場的手推車廣告。（南市觀光旅遊局提供）

2018-10-09 13:28

〔記者洪瑞琴／台南報導〕南市觀光旅遊局選定在韓國第2大國際機場釜山金海機場，購買為期4週200台機場手推車做為今年國際宣傳最終站，主題為「在台南，遇見電影般的場景」，希望吸引世界各地的國際導演加深對台南印象，更能有機會來台南旅遊甚至攝製影片。

這次搶搭影展熱潮，手推車廣告以藝陣為主題設計，結合台南普濟殿燈籠、南鯤鯓代天府、七股正義壇八家將等元素，另加入祀典武廟大丈夫匾額為次畫面，展現魅麗奇幻、虛實交錯的華麗風格。

南市觀光旅遊局表示，今年度1至8月韓國至台灣旅遊人數已突破64萬人，但以往韓國遊客團體行程偏好走花東、自由行則集中在台北，南台灣對韓國人而言相對陌生，而近來有許多來台灣遊玩的2次客已開始注意到南台灣旅遊景點，因此更值得去宣傳開發。

觀旅局表示，除針對2次造訪的韓國遊客進行需求分析及旅遊行為調查之外，亦結合南市觀光旅遊業者共同推出團客、散客及客製化商品，如高爾夫球團體行程、職棒冬季移訓團客製化服務、韓國自由行包車行程等，吸引更多韓國遊客來感受溫暖古都漫遊風情。

台南出手購置國際廣告，今年已在香港赤臘角機場、馬來西亞KLCC黃金通道、大阪梅田車站丸柱廣告等3處，提高城市的國際能見度。

台南城市行銷，在韓國釜山金海機場的手推車廣告。（南市觀光旅遊局提供）