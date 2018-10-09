餐點融入台灣味... 經國餐廚系檳城抱回3金1銀

馬來西亞檳城主廚挑戰賽10月7日落幕，經國健康暨管理學院餐旅廚藝系共奪得3金1銀獎牌；圖為在麵包展示比賽中摘金的陳健瑋與其作品。（記者俞肇福翻攝）

2018-10-09 13:17

〔記者俞肇福／基隆報導〕馬來西亞檳城主廚挑戰賽10月7日落幕，經國健康暨管理學院餐旅廚藝系周景堯等4位師生參賽，共奪得3金1銀獎牌；領獎時，周景堯與學生，開心地把中華民國國旗與經國學院的校旗公開秀出，雙十國慶前夕，在異國大聲說出「中華民國生日快樂！」「經國餐廚系得金牌光榮返台！」

馬來西亞檳城主廚挑戰賽結果，經國學院共得到3金1銀，金牌的有餐廚系主任周景堯（盤飾主菜展示）、學生陳健瑋（麵包展示）、陳亭彣（盤式點心），銀牌的有賴賢蕥（現烹雞肉）；帶隊的餐廚系老師符聖憶說，4人比賽穿金戴銀返國，雖然辛苦也值得。

陳健瑋參賽的麵包展示，以新鮮的台灣農產品為麵包主要內餡，包括有烏龍茶、栗子、芒果綜合麵包、甘藷與食用珍珠綜合麵包、紅豆與焦糖果仁綜合麵包、檸檬加奶油起士綜合麵包、蘋果芝麻鳳梨為內餡綜合麵包，色香味俱全，西式麵包與台灣本土農產品碰撞結合，獲得評審青睞，拿下麵包展示最高分。

此外，陳亭彣以宜蘭金棗為內餡的兩款軟糖、牛奶與大湖草莓為內餡的巧克力，深深擄獲評審的舌頭，給了陳亭彣金牌；陳亭彣說，是台灣水果的好滋味，讓她能夠成功摘金。