他一張「20年沒洗過」小被被照 震撼鄉民：陳年老滷？

一名網友在臉書貼照撰文，自述他洗了一條「二十年沒洗過」的小被被，讓他覺得「沉重」。（圖擷取自「爆廢公社公開版」）

2018-10-09 14:41

〔即時新聞／綜合報導〕不少人身邊應有一條陪伴多年的小被被，若被丟進洗衣機還會氣噗噗，質問對方把上頭讓人安心的味道都洗掉了！不過從另一個角度來看，使用太久不清潔可能滋生細菌。一名網友在臉書「爆廢公社公開版」貼照撰文，自述正在洗「20年沒洗過」的小被被，讓他覺得「沉重」，引發網友熱烈迴響。

原PO昨在文中提到，「此時此刻，我正在做一件沈重的事情。我正在洗我的20週年小被被。我們一起懷念它」，同時在句尾貼出3個哭臉圖案，宛如十分不捨，並於文末詢問其他網友，「你們也有小被被嗎？（20年沒洗過）」

根據撰文網友貼出的照片可見，一條疑似主角小被被的深色布料，浸泡在一缸子灰色的污水內載浮載沉，鄉民們見狀震撼不已，直呼「陳年老滷的概念」、「好噁」、「超髒」、「這應該是清潔洗衣機的顏色吧」、「20年前是白色的對不對」、「小被被不能亡」、「好濃厚的顏色」、「你滅了塵蟎一家九族」、「忽然覺得我的小被被1年洗2次，其實很乾淨啊」。

不過也有人質疑，「怎麼可能20年沒洗」、「你不會過敏嗎」、「20年應該水會更黑才對呀」。