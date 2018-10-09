升級輔具服務 朱立倫喊話北市：趕快加油

新北市與北北基桃337家輔具廠商特約合作，提供民眾更便利的服務。（記者何玉華攝）

2018-10-09 12:08

〔記者何玉華／新北報導〕新北市去年推動「輔具超音速」減少民眾等待評估的時間，市長朱立倫今（9）日宣布升級「輔具超音速2.0」，與北北基桃337家輔具廠商特約合作，民眾即日起購買長照輔具不必墊付補助款，僅需支付部分負擔即可取得輔具，補助款由廠商負責向市府請款；廠商透過與社會局連線的資訊系統，可立即查知民眾獲補助的核度，提供民眾選購參考，也減少後續請款困擾。

朱立倫說，北北基桃目前只有新北市提供這項服務，台北市民可能又要跟之前新北市推出的老花眼鏡政策一樣，問「為什麼只有新北市有」，他忍不住向台北市喊話，「趕快加油」，這樣建立一個完整的電腦連線系統，才能隨時達到即時服務的效果。

新北市社會局開發資訊系統導入智慧管理界面，整合供應端（輔具購置、租賃廠商）及需求端（民眾），推出「輔具超音速2.0」，也就是說，符合長期照顧輔具服務及居家無障礙環境改善服務需求的民眾，即日起，只要與新北市政府特約輔具廠商購買或租賃，不必先全額自付再向市府請領補助款，僅須依規定支付部分負擔（即自付額0～30%）就可取得輔具，相關補助款則由廠商向市府請款，減輕民眾經濟負擔。