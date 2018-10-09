阿拉伯馬現蹤花博園區 綠雕藝術裝置吸睛

花博后里馬場園區塑造擬仿阿拉伯馬的「綠雕」藝術裝置。（台中市政府觀光旅遊局提供）

2018-10-09 11:34

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中世界花博11月登場，花博后里馬場園區塑造擬仿阿拉伯馬的「綠雕」藝術裝置，市府觀旅局今日說，運用綠植栽修剪成形，生動樣貌相當吸睛，作為紀念約旦國王贈送阿拉伯馬給台灣的外交歷史，並融入花卉景觀創造打卡亮點。

觀旅局長陳盛山表示，阿拉伯馬的「綠雕」藝術裝置由元圃景觀工程公司設計，以阿拉伯馬「安曼」公馬為首，旁邊伴隨著母馬及飲水的小馬全家福景觀，作為綠雕外型，將成為花博期間，后里馬場重要的綠雕作品。

這件綠雕作品的設計理念，綠於紀念民國62年，約旦國王胡笙遵循國家高規格禮儀，贈送我國6匹（1公、5母）純種阿拉伯馬，全數寄養在后里馬場。公馬之名源於約旦首都「安曼」，母馬則分別命名為「愛鳳」、「翔鳳」、「月鳳」、「戰鳳」及「拓鳳」。

台灣後來繁殖許多阿拉伯馬，靠的就是約旦國王的禮物。目前「安曼」的子嗣已繁衍到第三代，孫子「華昫」為現今后里馬場唯一的純種「種馬」。由於唯一的公馬「安曼」曾居住於后里馬場，市府特別打造阿拉伯馬的綠雕意象，紀念這段珍貴的過往。

陳盛山表示，盼透過阿拉伯馬的「綠雕」藝術裝置，呈現后里馬場的過往歷史外，亦透過花博期間將湧入的眾多人潮，共同欣賞並見證這美麗的故事，屆時也歡迎民眾打卡分享，讓景點成為園區豐富景觀中的另一亮點。