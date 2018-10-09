快揪人！中壢國民運動中心「十」分好康

中壢國民運動中心10月推出「十」分好康和里民日的優惠。（記者李容萍攝）

2018-10-09 11:34

〔記者李容萍／桃園報導〕今年9月17日正式營運的桃園市「中壢國民運動中心」，歡慶雙十慶典，推出「十」分優惠專案，只要符合國曆10月壽星、10歲兒童或是生日剛好在每個月10日等任一條件，在10月10日當天憑身分證件，即可用以10元優惠價使用游泳池（1次）、健身房（限第1個小時）進行設施體驗。

凡於10月報名健身、泳訓個人指導課程「歡慶雙十1+1」的方案，揪朋友來報名2組相同課程即享88折優惠。此外，中壢國民運動中心也結合中壢當地飲料店─想要飲茶WANT To Drink，推出「來運動，茶10元」同慶雙十節，憑10月10日國慶當天發票即可以10元購買單茶的優惠活動。

另外，中壢國民運動中心針對鄰近永光、興國、興平、光明、水尾、興和、三民、五權、新街、金華、興南、中央、石頭、永興、新明、中建、中榮、中壢、五福、舊明等20里，推出每月最後一週的星期五為里民日，里民日當天持戶籍證明至中心可以10元優惠價使用游泳池（1次）、健身房（限第1個小時）。

中壢國民運動中心為推廣健康運動，針對桃園市市民提供免費公益課程，即日起至10月底推出銀髮族健康長壽訓練課程、樂齡樂活瑜珈、樂齡保健綜合運動、養生保健氣功、簡易保健推拿等課程，即日起只要本人持身分證件至運動中心櫃台報名，以銀髮族（65歲以上）、低收入戶、身心障礙者優先報名。

中壢國民運動中心營業時間為每日早上6點至晚上10點，除農曆除夕及初一以外全年無。