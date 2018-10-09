高雄鐵路地下化將通車 雙鐵、高捷多重好康

2018-10-09 11:14

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄鐵路地下化即將在10月14日啟動，立委李昆澤今表示，經他爭取下，台鐵新左營至鳳山站區間，將於10月14日至12月31日，發行當日不限搭乘次數的當日票，並且在啟動首週，當日票全票只要30元，半票15元，透過相關優惠除讓大家熟悉新站，也促進大眾運具使用。

李昆澤說，這次高雄市區鐵路地下化通車啟用，是高雄交通運輸系統向前邁進一大步，為了讓大家共襄盛舉，他要求交通部辦理相關促銷優惠活動，包括發售紀念一日券、紀念套票、高捷台鐵雙鐵合作活動、便當商品優惠以及結合車站周邊行銷等五大優惠活動。

李昆澤指出，發售紀念套票，不只是紀念套票，其中包括新左營到鳳山的紀念一日券，旅客持券在當日營業時間內，可以不限次數搭乘各級列車於新左營至鳳山間各站上、下車，參觀體驗新設車站及遊覽周邊景點，另外還有發售限定10月14日當日購買，限量2000套的十全十美紀念套票，內容包括新左營=鳳山一日券1張、紀念月台票8張以及左營=鳳山名片式紀念車票1張。

李昆澤提到，雙鐵合作活動，購買高捷一日票+台鐵新左營=鳳山一日券，有優惠的票價（原價162元、特價125元），可以促進高雄捷運以及台鐵的雙向轉乘，增加大家搭乘的誘因，而有關便當商品優惠，除了推出啟動特色台鐵便當，更有10月14日當日限定，史無前例的台鐵商品、便當（含特色便當）8折的超優惠活動。

李昆澤說，還有一個最重要的結合車站周邊行銷的活動，憑當地商圈總會發送的活動傳單和一日券或車票，在車站周邊商圈消費享折扣優惠，另外還有10月14日至12月31日憑台鐵一日券或車票，可購買國立科工館的優惠門票（全票7折，學生票7.1折，立體電影院門票66折）。