高雄鐵路地下化14日通車 首週1日乘車券30元「搭到飽」

2018-10-09 11:06

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕高雄鐵路地下化工程將於10月14日完工通車，沿線10個新車站同時啟用，台鐵局表示，為慶祝通車，將推多項優惠，像是方便民眾到各車站參觀，通車起將推出1日乘車券，通車首週購買全票只要30元。

通車當天還於高雄新站地下一樓川堂大廳，限量發售2000套「十全十美便捷高雄」紀念套票；另與高雄捷運公司合作，10月14日至今年底推出「雙鐵一日券」，當天可無限搭乘台鐵新左營－鳳山路段及高雄捷運全線。通車當天還會推出特色便當及特惠活動，只要在高雄新站販賣台購買台鐵商品及便當，均享8折優惠。

為讓民眾熟悉地下化沿線10個新車站，台鐵局從通車啟用日至今年底，將於高雄、新左營、鳳山3站發售新左營－鳳山1日乘車券，全票42元、半票22元，購買當日可於新左營－鳳山區間，不限車種、不限次數搭乘。啟用首週（10月14日至10月21日）更推出優惠票價，全票只要30元、半票15元。

結合高雄地區軌道建設，台鐵局特與高雄捷運公司10月14日至今年底，將合作推出「雙鐵一日券」，內含高捷一日票及台鐵一日乘車券，優惠價只要125元，旅客持票可在1日內於高捷營運範圍及台鐵新左營至鳳山站間任意搭乘。

高雄國立科學工藝博物館也與台鐵局合作，推出「搭火車遊科工」方案，只要出示1日乘車券或台鐵乘車票到達站為高雄地下化10個車站，即可享入館門票優惠。另外，為活絡鐵路地下化周邊商圈，高雄商圈總會特別印製活動DM，放置於地下化車站供民眾免費索取，只要持DM至登載商家消費即享有優惠。

通車當天限量發售的「十全十美便捷高雄」紀念套票，套票總共有10張紀念車票，包含新左營－鳳山一日乘車劵1張、左營（舊埕）－鳳山指定區間名片式車票1張，新增6站名片式月台票各1張及高雄、美術館站薄紙式月台票各1張，每套售價399元，每人每次限購2套。另外，只要購買紀念套票1套，就送電子票證紀念套票1套（內含一卡通、悠遊卡、愛金卡、有錢卡各1張）。