秀水產業雙寶亮相 2寶駕馭1寶擴大亮點

2018-10-09 10:45

〔記者張聰秋／秀水報導〕近來，說到彰化縣秀水鄉，馬上讓人聯想到的是，水銡利衛浴觀光工廠裡，出現了1座約1層樓高、超級無敵大，開啟後還會嘩啦嘩啦水流的水龍頭，成了該鄉水五金產業代表的首寶，第2寶本月誕生，主要投入高端人才技術的養成教育，要栽培能設計出更大亮點的水五金專才。

水五金產業堪稱鹿港鎮、秀水鄉、和美鎮發展經濟的活水，教育部委由國立雲林科技大學成立「教育部中區產學連結執行辦公室」，結合水五金協會、秀工資源，在本月（10月）和下個月，於國立秀水高工開辦水五金智慧製造實務工作坊，共同推動水五金智慧製造培訓課程，吸引19家水五金廠商、3間技術高中與1間技專校院投入培訓。

課程由秀工老師指導中階CNC車床程式設計，配合實機操作，並安排台中精機工程師傳授實務操作技巧，參加培訓的現職教師，與業界工程師互動交流，理論與實務相互交集，激盪出精益求精的專業技術。

多位培訓學員說，精密機械發展快速，尤其，智慧化製造過程中，會用到數控工具機、車床、車銑複合機、多軸加工機，以及撰寫程式、拆裝刀具和校正等技能，已非傳統師傅帶學徒做的模式就能駕馭，經由課程研習配合操作機具，才能讓技術更為靈活、熟稔。

校長劉丙燈指出，學校是一所純工科學校，配合產業發展需求，整合學校師資與設備，協助在地產業升級，從921大地震開設「921重建CNC車床班」，18年來年年開設不同班次的電腦繪圖與電腦製造班，不斷培育產業人才，扎實訓練專才。