生態圈成形！台中水湳中央公園 主題步道處處驚喜

水湳中央公園可見到鳥類。（建設局提供）

2018-10-09 10:41

〔記者張菁雅／台中報導〕台中水湳智慧城的中央公園是位於都會區的森林生態公園，台中市政府建設局營造生態多樣性的棲地，樹林、水池多處可見鳥類、昆蟲蹤跡，今年初夏入夜後，甚至看到螢火蟲。建設局今日表示，公園生態圈已逐漸成形，未來民眾可透過當地休憩、運動及親子等步道，感受園區內舒適的氣候環境以及多元豐富的動植物。

建設局長黃玉霖表示，市府於水湳智慧城的中央公園內廣植上萬株、106種原生喬木，包含珍貴的台灣闊葉五木交織植栽，工程團隊除努力營造良好的生態棲息環境，並以溫度、溼度及空氣等3大指標，規劃有休憩、運動及親子3條步道進行串連，讓民眾可以感受園內不同的氣候氛圍和地表紋理。

其中，休憩步道周邊種植有槭樹、櫸樹、樟樹、山欖等喬木，利用恰當的樹冠型貌，可以提供良好的遮蔭和休憩場所，形成溫度平衡的場域，期盼吸引蜻蜓、青蛙、斑鳩等昆蟲、動物生長；運動步道則安排榕樹類喬木，藉由榕樹根吸收土地濕氣的能力，有效減低周圍空氣濕度，協助周遭達到濕度平衡，該區域已可看見松鼠在樹梢出沒以及黑冠麻鷺所築的鳥巢。

親子步道串連起楠屬、黃連木、青剛櫟及銀葉樹等空氣淨化樹種，利用樹幹、樹枝及樹葉具有高度吸附空氣中粉塵的能力，以及喬木根莖可吸附土壤污染物質進行穩定作用，同時也有利於螢火蟲、白鷺鷥等生長與停留。

黃玉霖指出，今年初夏，有同仁在公園滯洪池附近濕地發現螢火蟲蹤跡，最近池中更悄悄出現多種鳥類，最常看見喜鵲、八哥停駐樹木上鳴叫，讓市府團隊相當振奮與欣慰。市府正評估在中央公園北側公138停車場內打造螢火蟲等昆蟲的生活棲息環境，希望成為都市中的自然光點美景。

建設局表示，中央公園已有越來越多的生物物種，期盼未來讓民眾來到公園可以觀察到不同的動植物，也呼籲各界愛護環境，千萬不要有任何傷害動植物的行為。