安平魚市拚轉型 議員參選人盼結合漁業、觀旅打造新地標

2018-10-09 10:27

〔記者王俊忠／台南報導〕民進黨台南市南區、安平區市議員參選人林士傑表示，對於具文史價值的中西區舊魚市場，他承諾推動保留，而沿著運河往西來到安平端，同樣有個安平魚市場，中西區舊魚市場有文史價值；安平區魚市場則是服務漁業發展、具備經濟價值的現代基礎設施。他未來若進入議會，會促進安平魚市場轉型，結合周邊觀旅資源，串聯中西區魚市場文資、活化魚市場，也是對長久以來支持他漁民朋友的承諾。

林士傑表示，安平從古至今，就是台南地區一個重要的魚產集散中心。但近年來，由於漁獲量銳減、外食人口增加等因素，導致傳統魚市場銷售情形萎縮，進而造成安平魚市場的沒落，也影響當地漁民的生計。

林士傑指出，安平魚市場有得天獨厚的條件能轉型成觀光魚市。原安平魚市場距離觀光景點安平老街不到5分鐘車程，且日前推出的安平港遊運河活動，可望帶入更多觀光人潮。他並舉高雄梓官蚵仔寮躍升為全國知名的觀光魚市為例，強調事在人為。

這名積極在南區、安平區搶出線的市議員參選人認為，除了官方及漁會合作推動，引進先進的食品安全管制系統及落實完善拍賣制度，更能以民間力量如舉辦音樂祭等來吸引年輕客群等，這些都是可以實現的，市府不應繼續用制式思維來經營觀光魚市，應該結合民間力量形成熱點，讓觀光魚市場與古蹟旅遊變成產銷一條龍，漁產銷售定會大幅成長。