流浪狗打群架！戰況激烈「撂」狗群支援

彰化市曉陽路昨晚出現整群流浪狗，讓民眾看到傻眼，紛紛走避。（民眾提供）

2018-10-09 09:51

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化市中華路昨晚驚傳兩團流浪狗打群架，由於戰況激烈，其中一集團不敵甚至急叩「撂」狗群支援，20多隻流浪狗讓路人看到傻眼，紛紛閃避，影片PO上網，民眾直呼：「彰化市被流浪狗攻陷！」還有人說這邊是牠們的角頭，要去爭地盤，另有民眾認為流浪狗問題日趨嚴重，呼籲飼主「愛牠就不要棄養」，以免造成流浪狗滿街跑，甚至影響到環境與民眾安全。

有民眾在臉書PO網，影片內容是昨天深夜10時許彰化市曉陽路上突然出現整群流浪狗，讓經過民眾看傻眼，影片PO出吸引大批人留言，有人指稱昨晚9點半左右在華山路十字路口也有看到，真的超大一群，另外也有民眾表示曾在中華路孔廟附近發現狗群蹤影，甚至有兩團流浪狗打群架，顯示可能有2、3個流浪狗集團流竄，數量恐不止10來隻，可能多達2、30隻。

有民眾KUSO稱狗狗打群架，「前線叫支援在找仇家！」還有民眾稱從影片中似乎發現還有部分狗狗有戴項圈，如果全部一起上來咬聯合攻擊，人類根本打不過；鹿港也有一群黑九狗都是半夜兩三點鬼混，浪狗多一點，那些半夜在外遊蕩的8+9應該會少一點，可是又會害到那些上夜班的人。甚至有民眾笑稱：「牠們應該是在沿街拜票，選情不樂觀ㄚ」。

不過也有民眾不捨地說，不是動物本身問題 ，「毛小孩」其實很可憐的，影片中還有看到腳還一跛一跛的，令人心疼，沒有一隻狗喜歡流浪，「毛小孩」跟人類一樣都希望有個溫暖的家，人類不要棄養就不會有流浪狗滿街跑的問題。

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