台南田邊藥局連23年辦捐血 今年10/14捐血日

田邊藥局老闆蘇峰增（左二）與家人自費辦愛心捐血活動。（資料照）

2018-10-09 09:45

〔記者王俊忠／台南報導〕老字號藥局老闆蘇峰增為紀念先母及見買藥病友多患重病，捐血應有助於這些病友，23年前開始自費辦愛心捐血，不曾對外募款或向政府申請補助，都是靠藥局盈餘支應贈品經費，22年來累計募得1萬2924袋鮮血，今年愛心捐血活動將於10月14日（週日）上午8點半進行到下午5點半。

在南市中西區中正路236號經營田邊藥局的蘇峰增，其母在23年前因大腸癌不幸辭世，蘇母生病期間常往返醫院，讓當時50歲出頭的蘇峰增感嘆人一生吃藥無數，卻不及有一身健康的血液。

為紀念先母，蘇峰增決定利用節餘的先母喪葬費辦捐血活動，第1年在11月舉行，此後每年多在9、10月間舉辦，成為藥局每年固定公益行動，他沒對外募款、也未向政府申請補助，全部都是自費買贈品送捐血人，22年辦下來，捐血中心人員都變成他的老朋友！

令蘇峰增感動的是，有些捐血人固定來捐，跟他成了好朋友，有少數捐血人在捐血後不拿禮品、轉身就離開，對方淡淡地說「沒關係，做愛心就好」。

蘇峰增表示，今年捐血活動同樣在藥局前舉行，凡捐血250CC送1件夾克、活血痠痛貼布1包與全聯禮券1百元；捐500CC送1件夾克、14吋電風扇與藥局折價券100元（均數量有限，送完為止），依過去經驗，上午捐血人潮較多，如無法久等的捐血人可於下午前往挽袖。

田邊藥局老闆蘇峰增（左一）與家人自費辦愛心捐血活動。（資料照）