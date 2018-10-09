台南美食園遊會 每人1千元限量50名

台南美食園遊會創意料理。（記者洪瑞琴攝）

2018-10-09 09:53

〔記者洪瑞琴／台南報導〕今年台南美食節以「旬」為主題，順應四季節氣規劃系列活動，有大眾化路線，也有精緻時尚，將於明（10）日上架開賣預訂的「旬藝─台南美食園遊會」，每人1千元，而且限量50名，享受被美食驕寵的尊貴，還得試試手氣！

台南美食節重頭戲，繼6日開賣訂位的「總舖師辦桌」活動，限量82桌在1分鐘內「秒殺完售」之後，這次「旬藝─台南美食園遊會」，更是首度打出「愛呷愛呷」美食論壇品牌，不僅有主廚現場烹調美味，觀看名廚廚藝過招，更邀請美食達人分享食物融入生活藝術觀點。

而策劃這項活動的，正是「老房子事務所」執行長、台南謝宅創辦人謝小五，從建築到美食，他已是台南在地生活的代言人。他表示，期待能把這些想法轉換成一個真實的表現，所以成立這個平台來分享對台南的熱愛與生活。

美食園遊會將於11月2日在食倉餐廳（北門路鐵路舊倉庫）上菜，創意菜單都是為這場饗宴量身打造。其中一樣炙燒火腿，是台灣鮮少見過的料理方式，選牛的大腰油，經過2天的鹽漬風乾，再經10多小時的低溫煙燻。

謝小五說，台南牛肉，大家一定不陌生，很多人吃牛雜爐或牛雜湯，一直鮮少有其他料理著墨，這次主廚即以前所未有的方式來表現「牛」料理，引出台灣牛獨特的甜味，再搭上法國麵包，本土與西洋激盪出火花，每一口的層次都將讓人驚奇！