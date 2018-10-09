10/09 各報重點新聞一覽

2018-10-09 06:28

自由時報

觀塘案環評 7：2通過 中油三接站預計2023年供氣

關係中油第三天然氣接收站建置與否的觀塘環境差異影響評估案，昨在環評大會闖關成功。會前因環保署副署長詹順貴由請假變為公開請辭，外界預估流會機率高，但最後在7位官派委員、3位學者代表出席下，達到10人出席的開會門檻，會議討論後投票表決，以7票贊成、2票無效票通過觀塘環差案。

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拿中國居住證 陳明通：擬禁當軍警

中國開放台灣民眾申請居住證，陸委會主委陳明通昨強調，國人在大陸長期停留，因生活便利而去取得所謂居住相關文件，是寬容看待，但是北京想藉此施展政治企圖，會嚴加防範，雖沒有立即除籍的問題，但會研擬申報機制，不申報可罰款，也擬限縮從事軍、警等職務與被選舉權。

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承億文旅董座兒子 被誘網路簽賭 高中生欠債近千萬

文創設計旅店品牌龍頭、承億文旅公司董事長戴俊郎就讀高中的兒子，在網路簽賭積欠巨額賭債，位於嘉義市啟明路的承億文旅總公司前晚被一名柯姓男子潑漆，柯男犯案10分鐘後向警方自首；柯供稱，戴子積欠他近千萬元的債務，竟還罵他，才潑漆洩憤，警方昨依恐嚇、公然侮辱等罪嫌函送嘉義地檢署偵辦，並朝網路簽賭等方向調查。

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蘋果日報

觀塘案 強行過關 詹順貴怒辭官 官派主導環評

昨上午10時30分，環保署副署長詹順貴在臉書貼出3千字的請辭聲明，痛陳：「環評制度的社會信任基礎受到嚴重傷害」、「實有愧職守」，證實早已因爭議多時的觀塘案（中油第三天然氣接收站）請辭。不到5小時後，環保署環評大會在官派委員強勢動員投票下通過此案，行政院長賴清德隨後對詹請辭「勉予同意」，環保團體痛批昨天是環評史上最黑暗的一天。

台股跌不停 施俊吉下指導棋 顧立雄護盤 1日數變

美中貿易戰進入近身肉搏，全球股市遭殃，為避免台股跌破萬點大關，國安基金要不要進場護盤金管會主委顧立雄說法一日三變；昨傳出為了將指數「護」在萬點之上，行政院副院長施俊吉上周六召集財金首長開會下指導棋，國安基金才會趕在周日發提前開會新聞稿；不僅如此，新舊勞退及勞保基金甚至在昨天緊急通知7家代操投信，撥款每家60億元資金，合計420億元救市。政府為救市，顯然已全面「動」起來。

聯合報

「環評史上最黑暗一天」 觀塘過了 深澳重評？

環保署環評大會昨天下午再度審查「中油觀塘第三天然氣接收站環境影響差異分析案」，最後在官方代表出席人數優勢下，表決獲得壓倒性通過；不過，就在開會前，環保署副署長詹順貴已在上午搶先一步發表辭職聲明，行政院長賴清德後來「勉予同意」。

龐培歐會王毅 罕見針鋒相對 雙邊關係惡化

美國國務卿龐培歐8日訪問北京，會晤中國大陸外長王毅。王毅要求美國在貿易、台灣問題等方面立即停止損害中方權益的錯誤言行，龐培歐則稱雙方在很多問題上有明顯分歧，且對中方許多行動相當憂心。路透指出，兩人在媒體面前的公開談話異常針鋒相對，凸顯出雙邊關係惡化。

中國時報

環評史上最黑暗的一天 觀塘強勢過關

在賴揆上周五喊出「觀塘過關換深澳停建」下，流會不到一周的環保署環評大會昨再度審查「中油觀塘第三天然氣接收站環境影響差異分析案」，在環評委員比上次多一位出席，達到10位法定開會門檻下，會議只討論40分鐘就進入表決，結果在7位官派環評委員全數投票贊成、2票棄權而「審查通過」，觀塘案強勢翻案成功！

2大新制11月上路 機車考照 情境考題倍增

面對機車事故頻生，一年死傷超過30萬，機車考照將有大變革。交通部長吳宏謀昨日表示，機車考照要增加情境考題，將從5題倍增至10題，考前道路交通安全講習也將延長，由目前的90分鐘延長至120分，預計11月1日上路。另針對易超速地點也將實施區間速率執法，預計針對住宅、學校周邊巷道等，實施限速30公里。