新北基宜豪大雨特報！明起東北風增強 北部週四下探18度

中央氣象局表示，位在迎風面的大台北地區及東半部仍有短暫雨。（資料照）

2018-10-09 06:34

〔即時新聞／綜合報導〕今日東北風稍微減弱，北部高溫稍回升到28至30度，其他地區高溫約30至32度，清晨各地低溫觀測約22至24度，中南部應留意日夜溫差較大。

由於對流雲系發展旺盛，中央氣象局今凌晨3點35分針對北部3縣市發布豪大雨特報，大雨特報示警範圍包括基隆市、新北市北海岸及山區；豪雨特報示警範圍則為宜蘭縣。中央氣象局表示，位在迎風面的大台北地區及東半部仍有短暫雨，基隆北海岸、宜、花地區及新北市山區會有較明顯雨勢，中南部地區仍維持多雲到晴，午後在山區及屏東地區有局部雷陣雨。

今日空氣品質部分，因東北風減弱，中南部位於下風區，風速偏弱擴散條件較差，在清晨及晚間污染物易累積，午後光化反應易使臭氧濃度偏高；雲嘉南、高屏空品區以及馬祖地區為「紅色警示」等級；中部空品區以及金門為「橘色提醒」等級；北部、竹苗及澎湖空品區為「普通」等級；宜蘭及花東空品區為「良好」等級。

週三（10日）上午起東北風增強，北部及東北部氣溫稍下降，週四至週六（11日至13日）時，由於東北風強度將比前一波稍強，北部地區夜晚及清晨低溫約在20度左右，在北部沿海空曠地區則可降至18至19度。降雨方面，北部及東半部地區有局部短暫雨，東北部地區則需留意局部較大雨勢，其他地區則為多雲到晴，午後南部地區及中部山區有局部短暫雷陣雨。

國際都市氣象：

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各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 23 ~ 28 24 ~ 32 26 ~ 30 22 ~ 29

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象局）

今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象局）