高市公共腳踏車炙手可熱 地方爭取加碼破百站

高市公共腳踏車受歡迎。（記者陳文嬋攝）

2018-10-08 23:49

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市公共腳踏車C-BIKE運量持續創新高，今年1至9月超過340萬人次，環保局預計3年內增設100站，但地方認為炙手可熱，爭取加碼已達107站，環保局強調設站以民眾安全為重，將持續與地方辦理會勘。

高市公共腳踏車受歡迎，目前已建置300個租賃站，今年1至9月達341.5萬人次，平均月使用人次38萬人次，且持續創下歷史新高，環保局分析使用量前20名租賃站，均臨近捷運站出入口。

環保局預計3年內增設100個租賃站，將可達400站規模，完成最後一哩接駁任務，但地方認為炙手可熱，建議加碼設置107站，目前已完成19站會勘，以楠梓、大湖、路竹等火車站最搶手，另鳳山區人口數是全市最多且持續成長，北門、南成等里也提出需求。

高雄鐵路地下化將於14日通車，已敲定鐵路地下化、輕軌沿線共12站，強調設站以民眾安全為考量，避免設置工業區及大型車車流量較大區域，提供民眾安全的騎乘環境，將陸續與地方辦理會勘中。

環保局推出全國首創公共腳踏車傷害保險已有申請理賠6件，首宗理賠案例是民眾騎車被轎車追撞受傷，總計住院5天理賠5000元，其餘5件仍核保中，提醒民眾騎車注意安全。

環保局說，C-BIKE今年陸續推動多卡通上線，新增遠鑫HappyCash卡上線使用，今年底前再新增悠遊卡、愛金卡上線使用，並將推出新版APP，方便民眾線上聯絡客服，提供更優質的服務。